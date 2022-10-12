محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

أسيوط - فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعه الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير الريف المصرى بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وآخر المستجدات ومعدلات الأداء فى كل مشروع، ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمتابعة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء مجدى أحمد محمود مدير قطاع أسيوط، بدار الهندسة والمهندس محمد ماهر بدار الهندسة، وعلاء الدين جلال مدير عام المساحة ومسئولى شركة المياه، والصرف والحى والطرق والاسعاف وهيئة الابنية التعليمية وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، وسوزان محمد راضى منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع مع مسئولى دار الهندسة والقطاعات المختلفة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، كما تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الأداء حتى الآن موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق معدلات تنفيذ أكبر فى المشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالى فى تلك القرى.

وأكد المحافظ، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وهو ما يظهر جليًا فى تنفيذه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات فى حالة حدوثها مضيفًا أن تلك المشروعات ستساهم فى إحداث تغيير واضح وواقعى فى هذه المناطق على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والتى تمثلت فى المجمعات الخدمية والتى تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحى 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعى 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعى 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ليصل إجمالى عدد المشروعات 1930 مشروعا بتكلفة إجمالية 43 مليارا 598 مليون جنيه.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.