مجلس الأمن الروسى: الضمانات الأمنية التي طالبنا الغرب بها لا تزال على أجندتنا

كتب أحمد عرفة

أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، أن الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا الغرب بها قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، لا تزال حاضرة على جدول الأعمال، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي إن أحد المبادئ المهمة لسياسة موسكو الخارجية هو إبقاء الأبواب مفتوحة. ومبادراتنا حول الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا لم يستبعدها أحد رسميا من جدول الأعمال، موضحا أن الكرة في ملعب الطرف المقابل في الوقت الراهن.

وتساءل نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي: هل الغرب مستعد لأي مفاوضات عموما؟ أو ما زال يتوهم حتى الآن بالانتصار في ميدان القتال ودحر روسيا؟ موضحا أن المفاوضات بين موسكو وكييف التي جرت في الربيع الماضي نسفت بتوجيه مباشر من واشنطن، ومتابعا: عندما يدرك الغربيون أن استراتيجية الصراع حتى آخر أوكراني وزيادة الرهان باستمرار لن تؤدي إلى أي شيء، ربما سيتسنّى التفكير في العودة إلى مبادراتنا، ولكن حتى الآن يستمر الأمريكيون والأوروبيون بدفع كييف نحو الجحيم.