ماراثون للجرى ضمن احتفالات جامعة قناة السويس بانتصارات أكتوبر ..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن أسماء الطلاب الفائزين بماراثون الجرى، الذى أُقيم ضمن احتفالات الجامعة بنصر أكتوبر المجيد، لافتاً إلى تميز طالبات التربية الرياضية وحصولهن على العشر مراكز الأولى، مشيراً إلى أن أسماء الطالبات الثلاث الأوائل هن ندى سيد إبراهيم المركز الأول، ريناد جمال عبد الحميد المركز الثانى، ألاء أحمد فتحى المركز الثالث ، فيما جاء الفائزين من الطلاب عمر خالد محسن المركز الأول، محمد طارق محمد المركز الثانى ، عبد الله هشام المركز الثالث .

هذا وقد قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإطلاق صافرة بدء ماراثون الجري بجامعة قناة السويس بمشاركة 300 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة .

وبدأ الماراثون من أمام مبنى رئاسة الجامعة متوجهاً إلى ملاعب طب الأسنان مروراً بكلية التربية ثم المدنية الجامعية للطلاب وصولاً إلى مبنى رعاية الشباب، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الماراثون مؤكدين على دعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاء السباق بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضى.