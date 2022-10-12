ليندا توماس: لن نتسامح مع محاولات روسيا لضم أراض أوكرانية بطريقة غير شرعية

الأمير نصرى

أكدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن الأمم المتحدة لن تتسامح مع محاولات روسية لضم أراض أوكرانية بطريقة غير شرعية.

وأضافت خلال جلسة بالأمم المتحدة للتصويت على قرار يندد بضم روسيا 4 مناطق أوكرانية – أن الأمم المتحدة ستواجه بكل قوة المحاولات الروسية لضم أراضى جارتها الأوكرانية، وسندافع عن ميثاق الأمم المتحدة الذى تحاول روسيا هدمه.

وأشارت إلى أن أفعال روسيا فى حربها على أوكرانيا لا مكان لها فى العالم الحديث، فإن رسم الحدود بين الدول لا يمكن أن يفرض بالقوة.

وحثت مندوبة الولايات المتحدة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على التصويت لصالح قرار التنديد بضم روسيا لمناطق أوكرانية.