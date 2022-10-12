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لبنان تعلن أول حالة وفاة بـ الكوليرا منذ رصد المرض فى أكتوبر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:37 م
لبنان تعلن أول حالة وفاة بـ الكوليرا منذ رصد المرض فى أكتوبر لبنان - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أول وفاة بالكوليرا في البلاد منذ رصد المرض في أكتوبر.

وكان قد أكد وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين وضع خارطة طريق لمكافحة وباء الكوليرا بالتعاون مع المنظمات الدولية، موضحا أن المنظمات ستدعم كل الأماكن التي تؤمن المياه لمخيمات النازحين السوريين للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت خصوصا في مخيمات النازحين في بعلبك وعكار والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، إضافة إلى وضع الكلور في كل محطات المياه والضخ.

 
جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السراي الحكومي ببيروت؛ لبحث سبل مكافحة وباء الكوليرا مع المنظمات الدولية.
 
وأوضح ياسين أنه سيتم مطالبة وزارة الطاقة بوضع خط خدمة لكل محطات الصرف الصحي والضخ لتشغيلها بشكل دائم، فضلا عن إطلاق حملات توعية في كل الأماكن التي تشهد اكتظاظا بالسكان.
 

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