لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500.. عقوبة الفعل الفاضح بسيارة على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

عاقب قانون المرور، جميع المخالفين لقواعد السير بالطرق بتوقيع العديد من الغرامات لمنع تكرار المخالفات التي تؤدي الي وقوع الحوادث المرورية ومنها :

- مخالفة السير عكس الاتجاه

وتعد ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.

- عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام

ونصت المادة 72 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة لعمل فاضح داخل السيارة أعلى الطريق، يتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم أداء مبلغ التصالح، وهو 250 جنيها، وقدرت مخالفتها فى حالة ثبوت الواقعة لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 1500 والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بإحدى هاتين العقوبتين.