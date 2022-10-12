كلية علوم الأرض جامعة بنى سويف تنظم الملتقى التوظيفى الأول

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الأرض الملتقى التوظيفي الأول، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف لإتاحة الفرصة أمامهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.، بحضور الدكتور إبراهيم محمد عبد الجيد عميد الكلية والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور فتحي أبو السعود منسق الملتقى، والدكتور حاتم سعد بكرى مدير وحدة ضمان الجودة، والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية .

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن على أهمية إقامة الملتقيات الوظيفية للخريجين بكل الكليات، لتحقيق تواصل الخريجين مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات العاملة في مجال التخصص بهدف التعرف على فرص التدريب والعمل المتاحة، لافتاً إلى أن الملتقى يتيح للطلاب معرفة مهارات سوق العمل المطلوبة حتى يتمكنوا من تنمية وصقل مهاراتهم للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، كما يُتيح للخريجين التواصل مع الشركات المشاركة للتعرف على فرص العمل المتاحة لديهم.

وأشار الدكتور إبراهيم عبد الجيد إلى مشاركة لفيف من ممثلى الشركات.