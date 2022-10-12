كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان تنظم ندوة "حرب أكتوبر- انتصار الأمة المصرية"

كتب محمد صبحى

نظمت كلية التربية الرياضية بنات ب جامعة حلوان ندوة بعنوان حرب أكتوبر- إنتصار الأمه المصرية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وتناولت الندوة الحديث عن تحرير سيناء بداية من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك بهدف تنمية الوعي لدى الطالبات وتوضيح بطولات جنود مصر البواسل خلال حرب أكتوبر وكذلك التأكيد على الدروس المستفادة التي يجب أن يكتسبها الجميع من الحرب والتضحية من أجل الدفاع عن الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة حريصة على عقد العديد من الندوات انطلاقا من أهمية تنمية الوعي لدى الطلاب والطالبات وربطهم بتاريخ وثقافة بلدهم، وإعداد الطلاب علميًا وعمليًا لإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات من خلال الندوات التي ترسخ قيم الولاء والانتماء.

وقد أشادت الدكتورة أمل عبد الله بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين سطروا تاريخاً بأحرف من ذهب على مر العصور، فهم خير أجناد الأرض وهم حماة الوطن الذين يبذلون كل نفيس وغالٍ لحماية كل شبر من الأراضى المصرية.