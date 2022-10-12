كانت تعانى أمراضا مزمنة وتقيم بمفردها.. تفاصيل العثور على جثة ربة منزل بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بناحية منطقة المعاجيني دائرة القسم حيث فوجئ الأهالي بإنبعاث رائحة كريهة وباطلاع الأمر تبين وفاتها، وبسؤال شقيقها أكد أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، وأن وفاتها طبيعية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقي مأمور قسم الخصوص، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة ووفاة ربة منزل بناحية المعاجيني دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الشـقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني ووجود جثة لسيدة تدعى "ا ف ن"، 47 سنة، ربة منزل مسجاة على السرير بغرفة نومها وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم التحفظ عليها.

وبسؤال شقيق المتوفاة، قرر أن شقيقته غير متزوجة ومقيمة بالشقة بمفردها وأضاف أنها تعاني من أمراض السكر والضغط والقلب ورجح وفاتها إثر حالتها المرضية ولم يشتبه في وفاتها جنائيا.