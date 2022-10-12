وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن معظم الحالات المؤكدة تقع غرب فرنسا لاسيما في "بلاد للوار" (هي منطقة في وسط غرب فرنسا وعاصمتها هي نانت) و"بروتاني" و"نورماندي".

وكانت فرنسا قد شهدت أسوأ أزمة إنفلونزا الطيور على الإطلاق بين شهري نوفمبر ومايو الماضيين، حيث أعدمت السلطات الزراعية أكثر من 19 مليون طائر، لوقف سلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، والتي انتشرت في مناطق تربية الدواجن الرئيسية في غرب فرنسا.

يذكر أن السلطات الفرنسية خففت القيود الخاصة بإنفلونزا الطيور، في يونيو الماضي بعد هدوء تفشي المرض، قبل زيادة فائقة في الحالات خلال موسم الصيف، والتي أثرت على أعداد كبيرة من الطيور البرية في المناطق الساحلية وكذلك بعض قطعان المزارع الداخلية، كما أبلغت دول أوروبية أخرى عن تجدد تفشي إنفلونزا الطيور منذ الصيف.