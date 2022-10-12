عميد كلية الطب بجامعة كيل بإنجلترا يتفقد جامعة بنها الأهلية فى العبور

استقبل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الدكتور نيكولاس فورستى عميد كلية الطب بجامعة كيل بإنجلترا وذلك على هامش زيارته لجامعة بنها الأهلية بالعبور لبحث الشراكة بين كلية الطب بالجامعة الأهلية وجامعة كيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى بجامعة بنها، والدكتور حسام عبد العظيم المشرف على كلية طب بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد المشرف على كلية الهندسة، والدكتورة نسرين إبراهيم منسق الزيارة، والدكتور سامح زكى أستاذ الأطفال ببنها وإنجلترا.

وتفقد الدكتور نيكولاس فورستى منشآت جامعة بنها الأهلية بالعبور وكلية الطب والمعامل المركزية ومعامل الحاسب الألى ومسرح الجامعة، مشيدًا بما شاهده على الطبيعة من منشآت العبور الجديدة والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها التى تمتلك خبرات وبنية تحتية قوية.

يذكر أن الدكتور نيكولاس فورستى قام بزيارة كلية الطب البشرى بنها أمس حيث قام بإلقاء محاضرة عن البيولوجيا الجزيئية والخلايا الجذعية، بالإضافة إلى زيارة المعمل المركزى ووحدة البيولوجيا الجزيئية بكلية الطب، وكذلك مركز المحاكاة والمهارات الطبية.

كما قام أيضا بزيارة كلية الطب البيطرى بجامعة بنها تفقد خلالها وحدة التحاليل الدقيقة بالمعمل المركزى ومركز التميز البحثى بالكلية، كما اطلع على الأجهزة المتاحة بالمعمل والخدمات التى يقدمها المعمل المركزى فى مجال البحث العلمي.