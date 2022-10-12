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طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وصحو فى الخليج وحار بالكويت

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وصحو فى الخليج وحار بالكويت طقس الخليج
كتب : أحمد علوى

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية :
 

 لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الاحمر .

الإمارات:
 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاربعاء صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً وصباح “الخميس” مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الكويت:
 

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

 


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

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طقس السعودية



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