ضبط 2.5 طن أرز يتم بيعها بأزيد من السعر الرسمى في الغربية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربيه حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على سلعة الارز المعبأ والسايب والتاكد من الالتزام بالاسعار المحدده بقرار رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، برئاسة نجاح عرفه مدير إدارة تموين السنطة.

وتم ضبط أحد أصحاب السوبر ماركت يقوم ببيع الأرز الأبيض السايب بازيد من السعر الرسمي، وتم ضبط الكمية الموجودة، وقدرها نصف طن أرز، وتم التحفظ علي الكمية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط عدد 2 طن أرز شعير بمحل أعلاف يقوم صاحب المحل بتجميع الأرز الشعير، وإعادة بيعة بدون تصريح رسمي من مديرية التموين بالغربية، مما يؤثر علي عملية التوريد للمواقع الحكومية، تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.