ضبط 13 طن أرز شعير فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من تكثيف الرقابة التموينية بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية، ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022، وتطبيق القرارات الوزارية، حيث تمكنت حملة تموينية بدائرة مركزى قطور وبسيون، المشكلة من ناصر مصطفى العفيفى والسعودى عبد الحميد والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، من ضبط 6 أطنان أرز شعير بحوزة أحد تجار الأرز بناحية مركز قطور، وتم تحميل الكمية على السيارة الخاصة بالتاجر والتوجه إلى شونة البنك الزراعى بناحية قطور وتوريد الكميات.

كما تم ضبط 7 أطنان أرز شعير بحوزة مزارعين بناحية مركز بسيون، وتم توريد الكميات لصالح الشون الحكومية بمركز بسيون تنفيذا للقرارات الوزارية، بإجمالى كمية 13 طن أرز شعير، وتم الوقوف على عمليات التوريد حتى انتهت اللجنة من عملها، كما تم المرور على المزارعين والتنبيه عليهم بتوريد الأرز حسب القيمة المطلوبة طبقا للحيازة الزراعية.