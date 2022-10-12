صور.. سيارة نقل تصطدم بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائرى قرب منزل الرماية

كتب عبد الرحمن سيد

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل وعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه الرماية، وانتقل رجال المرور الي المكان لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، حيث اصطدمت سيارة نقل بعدد من السيارات الاخري أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

سيارة نقل تدهس 9 سيارات أعلى الطريق الدائرى سيارة نقل تدهس 9 سيارات أعلى الطريق الدائرى

سيارة نقل تدهس 9 سيارات أعلى الطريق الدائرى