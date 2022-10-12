اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:48 م
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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1814 حالة بقرية نزلة تونة بملوى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:37 م
صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1814 حالة بقرية نزلة تونة بملوى جانب من الحملة
المنيا – حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة تونة التابعة لمركز ملوى، خلال يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1814 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 404 حالة جراحة ، عدد 449 حالة أطفال ،عدد 361 باطنة ،عدد 77 نساء ،عدد 149 اسنان ، عدد 182 انف واذن و عدد 140 جلدية و عدد 52 تنظيم أسرة ، إلى جانب انه تم إجراء عدد 130 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالة موجات صوتية و 7 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 104 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 13 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 31 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 98 متردد ، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة .

 


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صحة المنيا

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الخدمات العلاجية

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