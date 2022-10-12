اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية: الكشف على 1529 مريضا فى قافلة طبية بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:24 ص
صحة الدقهلية: الكشف على 1529 مريضا فى قافلة طبية بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر جانب من القافلة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، قافلة علاجية مجانية في كفر المحمدية مركز ميت غمر، خلال يومى  10 ، 11  اكتوبر 2022 الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1529 مريضاً .

ونفذت هذه الحملات الطبية المجانية،  حرصا من مديرية الشئون الصحية، ممثلة فى الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً  لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور  ايمن مختار محافظ الدقهلية.
 
 و ضمت القافلة عدد 11 عيادة  ( 2 باطنة ، 2 اطفال ، عظام،  جراحة ،أسنان ، جلدية ، أنف وأذن  ، نسا ، تنظيم أسرة ).

تم توقيع الكشف علي عدد باطنة  289، أطفال  347، عظام 235، جراحة  96، أنف وأذن  133، أسنان  91،جلدية 199، ونسا وتنظيم أسرة  130،  وإجراء عدد 386 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 63 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحص 138مريضاَ، ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 15 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرار للعلاج على نفقة دولة

وأكد وكيل الوزارة علي حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على إستمرار القوافل العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

القافلة الطبية (1)
القافلة الطبية (1)

 

القافلة الطبية (2)
القافلة الطبية (2)

 

 

جانب من القافلة (1)
جانب من القافلة (1)

 

 

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة (2)

 


 


مديرية الصحة بالدقهلية

وكيل وزارة الصحة

حملات مجانية

المناطق البعيدة

لرفع المعاناه

ندوة تثقيفية

توعية المواطنين

الكشف الطبي المجاني

الكشف علي المواطنين

الدقهلية

ميت غمر

إجراء عمليات جراحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة