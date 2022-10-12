صحة الدقهلية: الكشف على 1529 مريضا فى قافلة طبية بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر

فريق المحافظات

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، قافلة علاجية مجانية في كفر المحمدية مركز ميت غمر، خلال يومى 10 ، 11 اكتوبر 2022 الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1529 مريضاً .



ونفذت هذه الحملات الطبية المجانية، حرصا من مديرية الشئون الصحية، ممثلة فى الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



و ضمت القافلة عدد 11 عيادة ( 2 باطنة ، 2 اطفال ، عظام، جراحة ،أسنان ، جلدية ، أنف وأذن ، نسا ، تنظيم أسرة ).

تم توقيع الكشف علي عدد باطنة 289، أطفال 347، عظام 235، جراحة 96، أنف وأذن 133، أسنان 91،جلدية 199، ونسا وتنظيم أسرة 130، وإجراء عدد 386 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 63 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحص 138مريضاَ، ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 15 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرار للعلاج على نفقة دولة



وأكد وكيل الوزارة علي حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على إستمرار القوافل العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.



القافلة الطبية (1)



القافلة الطبية (2)



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



