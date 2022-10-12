شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تسجل 40 جنيها للمستهلكين فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، استمرار صعود الدواجن في المزارع لتسجل 35 جنيها للكيلو في الجملة، وقد يصل السعر للمستهلك بين 40 إلى 42 جنيها للكيلو، حيث يضاف تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والتي تختلف من محافظة إلى أخري بل تختلف بين المناطق وبعضها.

وأكدت نشرة الشعبة، أن السوق يشهد استقرار ملحوظ والكميات المطروحة تكفي الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وأن الارتفاع الأخير في سعر الدواجن يعود إلى زيادة الطلب على الفراخ مع دخول موسم المدارس، وكذلك البيض شهد بعض التحرك نحو الصعود بسبب ارتفاع الطلب.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 34 إلى 35 جنيها بالمزرعة والساسو 44 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 6.25 إلى 6.60 جنيها والكتكوت الساسو سجل 4.5 و4.75 جنيها والأمهات البيضاء تسجل 26 جنيها.

وشهدت أسعار البيض في مصر استقرارا لتسجل كرتونة البيض الأبيض 72 جنيها في تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 68 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق في الجمهورية.