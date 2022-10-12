شرطة التموين تحرر 1628 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1628) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (464) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء.

ووصل ما تم ضبطه (8 طن حديد تسليح - 216,720 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام –أعلاف – لحوم – ملح" – 4800 عبوة "تونة – زيت طعام" – 7796 قطعة غيار دراجات نارية - 15 ألف متر "أسلاك كابل" – 6966 عبوة سجائر) ، وكذا (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 217 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –202 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 291 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (13٫910 طن دقيق بلدى مدعم – 149 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (32) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (48٫054 طن "سكر – أسمدة" مُدعمة – 188480 لتر مواد بترولية – 2778 إسطوانة بوتاجاز – 14522 عبوة "جبن – زيت تموينى") .. بحجم مضبوطات بلغت (290٫534 طن – 188480 لتر مواد بترولية- 2778 إسطوانة بوتاجاز -14522 عبوة "جبن – زيت" تموينى -4800 عبوة "تونة – زيت طعام " – 7796 قطعة غيار دراجات نارية – 15000 متر "أسلاك كابل" – 6966 عبوة سجائر – 149 بطاقة ذكية).. كان أبرزها ضبط(المدير المسئول عن فرع جملة لصرف السلع التموينية) بمحافظة الإسماعيلية لتصرفه فى كمية قدرها (17,804 طن "سكر تموينى" – 14234 عبوة جبن تموينى "مختلفة الأحجام") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم ، إذ قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء، وكذا تجميعه كمية قدرها (6 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (13,4 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط(مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "السكر") بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (6 طن "سكر تموينى مدعم") معبأ داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية، وكذا (طن "سكر تموينى مدعم") معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم (10 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم") معاد تعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية بقصد إعادة بيعها بإعتبارها سكر حر مستولياً على الدعم المقرر وضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة القليوبية ، لتصرفه فى كمية قدرها (7,45 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (20) قضية بمضبوطات بلغت (196٫560 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط (مالك مخزن أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينه كمية قدرها (100 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة كفرالشيخ محملة بكمية قدرها (11,48 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرتى أمن (الشرقية – قنا).. عن ضبط (263) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (423٫157 طن - 38854 عبوة – 505521 قطعة – 188510 لتر - 2500 إسطوانة بوتوجاز- 15000 متر) كان أبرزها وضبط (89,5 طن "سكر حر") معبأ داخل عبوات وأجوله بدون بيانات ومستندات وعدم الإعلان عن أسعار العبوات بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وكذا (ماكينة خط تعبئة وتغليف)..بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية وضبط (72,33 طن "سكر حر – مكسبات طعم – نشأ – دقيق أبيض - لوبيا) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرين المسئولين ومالك "4" مخازن ومصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (25 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكى مخزنين لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية وضبط(المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (4,56 طن "سكر تموينى") مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعه تمهيداً لتفريغه من محتواه وإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة مستولياً على الدعم المقرر، وكذا (6,35 طن سكر تموينى ) منتج نهائى معبأة داخل عبوات جديدة تم إعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات سكر حر ، وكذا (عدد 2 ماكينة خط إنتاج) وضبط (29,37 طن "أسماك مدخنة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرين المسئولين ومالك عدد 3 مصانع لتصنيع وتجهيز الأسماك) بمحافظة الشرقية وضبط (المدير المسئول ومالكى عدد 3 محطات لتموين السيارات) بمحافظة قنا لتجميعهم (188300 لتر مواد بترولية "بنزين - سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولين على الدعم المقرر وضبط (مالكى مستودعين إسطوانات البوتاجاز – بمحافظة قنا) لتصرفهما فى (عدد 2500 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليان على الدعم المقرر .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (77 قطعة "16 قطعة صوتية – 28 قطعة ضوئية – 33 قطعة ملصق") وضبط (7 طن "ذرة - دقيق أبيض") مستلزمات إنتاج بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وكذا (15000 عبوة مواد غذائية "سناكس") بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخ الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (21256 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).