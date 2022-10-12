شاهد أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد.. ينهى أزمة الوصول لـ6 أكتوبر.. صور

كتبت – مرام محمد

تحظى محافظة الجيزة بطفرة غير مسبوقة فى مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، تستهدف خدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وربط الجيزة بمحافظات الجمهورية المصرية، وذلك فى إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية وتغيير حياة المصريين للأفضل وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن بين أهم مشاريع الطرق والكبارى التى تشهدها الجيزة، محور 26 يوليو الجديد، الجارى تنفيذه على 5 مراحل تبدأ بتطوير وتوسعة محور 26 يوليو القديم "الحالي"، بداية من عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، فى اتجاة مدينة 6 أكتوبر، حتى تقاطع الطريق مع محور 26 يوليو، حيث تواصل أجهزة الدولة جهودها للانتهاء من أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، وتوسعة المحور القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر، وذلك استمرارا لجهود تطوير مشروعات الطرق والكبارى.

ويبدأ المشروع بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد، حيث تجرى أعمال تطوير وتوسعة المحور القديم بإضافة 3 حارات مرورية، ثم إنشاء محور السبتية.

ويجرى إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى مرورا بمنطقة المطار ثم بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد، والبراجيل ومناطق كرداسة، ويمتد حتى 6 أكتوبر، حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالى، بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويتقاطع المحور الجديد مع ثلاثة محاور، محور عرابى ومحور الفريق كمال عامر ومحور 26 يوليو الجديد وكلها تتقاطع أيضا مع الطريق الدائرى.

وينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان، وسيعمل على إنهاء أزمات الازدحام على محور 26 يوليو القديم، الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر.

ويشهد المشروع إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد، كما يتم إنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى، وإنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار، بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور، وإنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.



مراحل إنشاء محور 26 يوليو الجديد



أعمال إنشاءات محور 26 يوليو الجديد