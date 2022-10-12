شاب يعثر على مبلغ مالى ويرده لصاحبته فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

ضرب أحد شباب مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مثالاً مشرفاً في الأمانة، بعدما أعاد مبلغًا ماليًا قدره 7 آلاف جنيه لسيدة فُقد منها المبلغ في أحد الأسواق بدسوق، فلم تردد لحظة في إعادة المبلغ لصاحبته، بعدما رفع منشورات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حتى عثر على صاحبة المبلغ، وأعاده إليها.

وقال حسين السعيد، صاحب الـ35 سنة ، من شباب دسوق، إنه كان متواجداً في شارع السوق بدسوق يشتري طلبات للبيت، وعقب توجهه لمنزله، وجد كيسا في وسط الأكياس التي كان يحملها به 7800 جنيه، وبطاقة شخصية، وفيزا، وختم، مؤكداً أنه صور المبلغ المالي وكتبت بوست ونشره على صفحته الشخصية فيسبوك، ووجد اتصالا من أحد الأشخاص يؤكد ضياع المبلغ منه ولم يعطيه وصفا للمبلغ، فتبين أنه ليس بصاحبه.

وأضاف كما تلقى اتصالا من أخر أكد له أن والدته فقدت بطاقة شخصية وفيزا وختم، ومبلغ 7800 جنيه، فسلمه المبلغ ومحتويات الكيس، وشعرت بسعادة لسعادتهم أثناء استقبالهم له بمنزلهم، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالسعادة فى حياته كما سعد لحظة رده لما فقدوه.

وقال السعيد، إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا، فهو يعمل في مجال العقارات، وبرغم قلة العمل في هذا المجال إلا أن الله كفائة بشخص اشترى شقتين، مما اعتبره مكافأة من الله.