اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سيارات بدون ضرائب ورسوم.. مشروع قانون لخدمة المصريين بالخارج.. إنفوجراف

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:12 م
سيارات بدون ضرائب ورسوم.. مشروع قانون لخدمة المصريين بالخارج.. إنفوجراف تفاصيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز الضوابط والشروط لاستيراد السيارات بالنسبة للمصريين بالخارج.

استيراد السيارات للمصريين بالخارج (1)
استيراد السيارات للمصريين بالخارج (1)

 

وافقت الحكومة على مشروع قانون ينظم استيراد المصريين بالخارج للسيارات

يحق لمن له إقامة سارية بالخارج استيراد سيارة ركوب خاصة لاستعماله الشخصى

السيارة معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن دفعها للإفراج عنها جمركيا

استيراد السيارة مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد

استيراد السيارات للمصريين بالخارج (2)
استيراد السيارات للمصريين بالخارج (2)

 

يُحوّل المبلغ يحول من الخارج لوزارة المالية بنسبة 100% من كل الضرائب والرسوم

يُسترد المبلغ من وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سداده واستيراد السيارة

يكون الاسترداد بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية وفق سعر الصرف وقت الاسترداد

 

الشروط:

أن تكون لصاحب السيارة إقامة قانونية سارية خارج البلاد

أن يبلغ عُمره 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل

استيراد السيارات للمصريين بالخارج (3)
استيراد السيارات للمصريين بالخارج (3)

 

لديه حساب بنكى فى الخارج مضى عليه 3 أشهر على الأقل

يُستثنى من الشرط السابق الأزواج المقيمون فى الخارج وأبناؤهم

يُشترط ألا يزيد عُمر السيارة على 3 سنوات من عام الصنع

 

تحويل المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من العمل بالقانون

يُسجل راغبو الاستفادة من القانون بياناتهم وبيانات السيارة

سداد المبلغ المنصوص عليه لمنح موافقة استيرادية للسيارة

الموافقة صالحة لمدة سنة لإتمام الإجراءات والإفراج عن السيارة

حال عدم إتمام الاستيراد يُسترد المبلغ فورا بنفس القيمة والعملة دون عائد


المصريين بالخارج

استيراد سيارات بدون ضرائب وروسوم

استيراد السيارات

المصريون بالخارج

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

قانونا الزراعة والمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمام النواب الأسبوع المقبل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:03 م

الحكومة توافق على قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:07 م

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمقيمين فى الخارج.. السماح باستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى.. والإعفاء من ضرائب ورسوم الإفراج عن السيارة.. وإقامة سارية خارج البلاد وحساب بنكى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:59 م

غرفة الصناعات الهندسية ترحب بمشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة