سكرتير عام محافظة أسوان يستمع لمطالب 23 مواطنا خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستكمال الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين والاستماع لشكوى ومطالب 23 مواطنا معظمهم تقدموا بمطالب للعلاج على نفقة الدولة ، ومساعدات وإعانات مالية وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال اللقاء وجه الدكتور محمد أبو غنيمة إلى صرف الإعانات العاجلة والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية من خلال مديرية التضامن الإجتماعى ضمن جهود مؤسسة التكافل الإجتماعى لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، مع تنفيذ إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات، بجانب تكليف مسئولى الصحة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجاناً لبعض الحالات المرضية، وإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة، مع توفير الإحتياجات المعيشية للحالات الأخرى.

وكلف، بتوفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية "الناس لبعضهم"، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتكليف لجنة هندسية لمعاينة أحد المنازل تمهيداً لإعادة تأهيلها وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.