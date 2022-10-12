ستانفورد الأمريكية تختار 11 من علماء جامعة سوهاج ضمن الأكثر تأثيراً بمجال العلوم

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن إختيار 11 عالماً من أبناء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل ٢٪؜ من العلماء عالمياً، وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات‎ ،Scopus ‎‎في22 تخصص علمي 176 تخصص فرعي للباحثين.



وأكد عبد الخالق ان إختيار 11 عالماً من أبناء الجامعة أنما يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس خلال الفترة الأخيرة في مجال الإرتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي، مما يعزز مكانة الجامعة دولياً.



وأوضح عبد الخالق ان إختيار جامعة ستانفورد الأمريكية وهي واحدة من أعرق جامعات العالم لعدد 681 مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، أكبر دافع وحافز للعلماء ليضاعفوا من إنتاجهم، وبذل المزيد من الجهد لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل في مجال البحث العلمي، والمنافسة على المستوى العالمي، والمساهمة بقوة في منظومة البحث العلمي المصرية.



وهنأ عبد الخالق علماء الجامعة الذين تم اختيارهم علي تميزهم و تمثيلهم المشرف الجامعة، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز والنجاح، مضيفاً انه سيتم تكريمهم خلال احتفالية يوم العلم، والذي ستنظمها الجامعة يوم 21 ديسمبر القادم.



وجدير بالذكر أن علماء الجامعة الذين تم اختيارهم من منتسي كلية العلوم وهم الدكتور إبراهيم عطيت الله والدكتور محمود عبدالعاطي والدكتور هاني عبداللطيف والدكتور زكريا عطيه والدكتورة ليلى حمدان والدكتور صدقي حامد والدكتور عبدالمعطي محمد والدكتور محمود عبدالعليم والدكتور محمد خيري والدكتور محمد شاكر والدكتور أحمد أبو ضيف.

