اليوم السابع
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أكرم القصاص
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على رأسهم رئيس أوكرانيا الأسبق

زيلنيسكى يقرر تمديد العقوبات على عدد من سياسيين من روسيا وأوكرانيا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:34 م
زيلنيسكى يقرر تمديد العقوبات على عدد من سياسيين من روسيا وأوكرانيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء مرسوما بتمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الروس والأوكرانيين البارزين لـ10 سنوات إضافية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، شملت العقوبات الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، ورجل الأعمال الأوكراني سيرغي كورتشينكو، ووزير الدفاع الأوكراني السابق نائب ورئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الروس بافل ليبيديف.

وتنص العقوبات على تجميد حساباتهم البنكية والحجر على عقاراتهم وأي ممتلكات مسجلة بأسمائهم في الدوائر الرسمية بشكل مباشر أو غير مباشر.
 

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