زيلنيسكى يقرر تمديد العقوبات على عدد من سياسيين من روسيا وأوكرانيا

وكالات

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء مرسوما بتمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الروس والأوكرانيين البارزين لـ10 سنوات إضافية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، شملت العقوبات الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، ورجل الأعمال الأوكراني سيرغي كورتشينكو، ووزير الدفاع الأوكراني السابق نائب ورئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الروس بافل ليبيديف.