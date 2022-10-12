زى النهارده.. الجنايات تستكمل سماع مرافعة الدفاع بقضية "أحداث العدوة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات يوم 12 أكتوبر 2016، استكملت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار عمر سويدان، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة بديع و682 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

كان تشكيل الدائرة في ذلك الوقت برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وحسن أبو كريشة، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

وأثناء الجلسة قام المتهمون بالطرق على جوانب القفص الزجاجى، وطالبوا من المحكمة بسرعة الفصل فى القضية، وأنهم يستغنون عن دفاعهم، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "لا يؤخذ المتهم بجهله فى القانون، ومن الواجب أن يحضر دفاع مع المتهمين فى قضايا الجنايات".

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.