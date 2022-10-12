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روسيا: لا توجد خطط للقاء بين بوتين وبايدن فى قمة العشرين

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:51 م
روسيا: لا توجد خطط للقاء بين بوتين وبايدن فى قمة العشرين بايدن وبوتين
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الروسية، إنه لا توجد خطط لأن يلتقي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين فى قصف روسى استهدف سوق مزدحم فى بلدة أفدييفكا.

 

ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية عن كيريلينكو، قوله إن "القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد"، مشددا على أنه "لا يوجد منطق عسكرى لمثل هذا الهجوم".


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