روسيا تعلن تدمير 318 طائرة مقاتلة و160 مروحية وأكثر من ألفى مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 318 طائرة مقاتلة و160 مروحية و2195 طائرة مسيرة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه تم أيضا تدمير 379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5639 دبابة ومدرعة ، و868 راجمة صواريخ، و3465 مدفع هاون، و6483 مركبة عسكرية خاصة.



وأضافت أنه تم القضاء على نحو 102 عسكري أوكراني في محور كراسني ليمان، وتحييد 110 عسكريا أوكرانيا في محور خيرسون وتدمير 3 دبابات و8 مدرعات.