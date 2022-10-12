اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:06 ص
أكرم القصاص
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روسيا تعلن تدمير 318 طائرة مقاتلة و160 مروحية وأكثر من ألفى مسيرة أوكرانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 ص
روسيا تعلن تدمير 318 طائرة مقاتلة و160 مروحية وأكثر من ألفى مسيرة أوكرانية الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 318 طائرة مقاتلة و160 مروحية و2195 طائرة مسيرة.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه تم أيضا تدمير 379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5639 دبابة ومدرعة ، و868 راجمة صواريخ، و3465 مدفع هاون، و6483 مركبة عسكرية خاصة.


وأضافت أنه تم القضاء على نحو 102 عسكري أوكراني في محور كراسني ليمان، وتحييد 110 عسكريا أوكرانيا في محور خيرسون وتدمير 3 دبابات و8 مدرعات.


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