اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:57 م
أكرم القصاص
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روسيا تؤكد أن فرض عقوبات عليها يُزيد من دمار استقرار الأسواق

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:49 م
روسيا تؤكد أن فرض عقوبات عليها يُزيد من دمار استقرار الأسواق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
أ ش أ

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن فرض عقوبات على بلاده ووضع سقف لأسعار الطاقة يزيد من دمار الاستقرار في الأسواق.


وأوضح نوفاك، خلال فعاليات الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن أمن الطاقة والاقتصاد بأوروبا يرتبط باستمرار واردات الطاقة الروسية، مبينا أن الطاقة والأمن الاقتصادي في أوروبا ورفاهيتها على مدى سنوات كانت متعلقة بتوريد موارد الطاقة رخيصة الثمن من روسيا.


وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن الممثل السامي للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أدرك اليوم أنه بدون موارد الغاز الروسية، فإن الاقتصاد الأوروبي سوف ينهار أو يتم إعادة هيكلته من خلال وقف الكثير من الصناعات وإلغائها.


روسيا

النفط

العقوبات

العقوبات الدولية على روسيا

ألكسندر نوفاك



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