اليوم السابع
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رفع 350 طن مخلفات وتراكمات بطريق المنصورية فى الجيزة.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:18 م
رفع 350 طن مخلفات وتراكمات بطريق المنصورية فى الجيزة.. صور حملة نظافة بمركز أبو النمرس
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بطريق المنصورية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع المخلفات والتراكمات لتحسين مستوى النظافة.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 500 طن لجميع المخلفات الصلبة والقمامة واستعدال النيو جيرسي، ورفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات الصلبة من الطريق والنقط داخل القرية، للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بقطاع شبرامنت، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 
رفع المخلفات والتراكمات بطريق المنصورية
رفع المخلفات والتراكمات بطريق المنصورية

حملة نظافة مكبرة بمركز أبو النمرس
حملة نظافة مكبرة بمركز أبو النمرس

رفع 350 طن مخلفات وتراكمات بطريق المنصورية
رفع 350 طن مخلفات وتراكمات بطريق المنصورية
 

حملة نظافة

إشغالات

رفع الاشغالات

التعديات

طريق المنصورية

ابو النمرس الجيزة



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