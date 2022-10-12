رفع 350 طن مخلفات وتراكمات بطريق المنصورية فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بطريق المنصورية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع المخلفات والتراكمات لتحسين مستوى النظافة.

وأسفرت الحملة عن رفع 500 طن لجميع المخلفات الصلبة والقمامة واستعدال النيو جيرسي، ورفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات الصلبة من الطريق والنقط داخل القرية، للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بقطاع شبرامنت، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.