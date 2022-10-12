رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نعمل على نشر منظومات دفاع جوى متكاملة فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال مارك ميلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نشر منظومات دفاع جوى متكاملة فى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في قصف روسي استهدف سوق مزدحم في بلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، عن كيريلينكو، قوله "إن القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد"، مشددا على أنه "لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم".