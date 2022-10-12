رئيس ميناء الإسكندرية يناقش مع وفد دبلوماسى سينغافورى أهم المشروعات الاستثمارية

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء الموافق 12/10/2020 برئاسة اللواء بحرى نهاد شاهين - رئيس مجلس الإدارة - وفدا دبلوماسيا سنغافوريا رفيع المستوى يرأسه السفير / GOH KIAN سفير الجمهورية السنغافورية بالقاهرة .

تأتى هذه الزيارة في إطار سلسلة من الاجتماعات المباشرة والافتراضية التي تم عقدها بين الجانبين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم من وزارة النقل وقطاع النقل البحرى للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة المصري السنغافوري في مجال النقل البحري بما في ذلك المشروعات الاستثمارية والتحول الرقمي والتدريب.

وشملت الزيارة اجتماع موسع تناول أهم المشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية وسبل تعزيز التعاون الاقتصاد والتجارى مع هيئه المواني السنغافورية PSA وعدد من الشركات السنغافورية حيث أعرب الجانبين عن حرصهم ورغبتهم الأكيدة في تدعيم أوجه التعاون المشترك.

كما تضمنت الزيارة جوله ميدانية تم من خلالها تفقد بعض المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 الى 62 بميناء الإسكندرية وكذا متحف الهيئة ومحطه الركاب السياحية .

وفي ختام الزيارة، نوه السفير السنغافورى أنه وجد فى هيئة ميناء الإسكندرية العديد من الفرص الاستثمارية والمجالات الواعدة والتي يهتم الجانب السنغافوري بالمشاركة فيها في إطار العلاقات المصرية السنغافورية المتميزة .