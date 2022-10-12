رئيس جامعة السادات يتفقد انتظام الدراسة بكلية التربية ويشهد تحية العلم

تفقد اليوم الدكتور خالد محمود جعفر القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات العملية التعليمية بكلية التربية وحضر معهم احتفالات كلية التربية باستقبال الطلاب الجدد والقدامي واحتفالات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور أعداد كبيرة من طلاب وطالبات الكلية حيث استقبله الدكتور خميس محمد خميس، عميد الكلية والدكتورة مني الحارون، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شملت فقرات الحفل افتتاح المعرض الفني بالكلية، ثم مراسم تحية العلم، ورفع علم مصر، وافتتاح معرض الكتاب .

واتبعها فقرات الحفل بكلمة الدكتور خالد جعفر، وعبر عن سعادته بانتظام العملية التعليمية بالكلية للعام الدراسي 2022-2023 ومتابعته الدائمة لعملية انتظام المحاضرات والسكاشن، وحث الطلاب علي المشاركة في الانشطة الطلابية والجوالة، واستغلال اوقات الفراغ في الانشطة التي تنمي الموهبة بعيدا عن التطرف والاشاعات الهدامة، مشددا علي أهمية كلية التربية وما تنتجه من معلمين مسئولين عن تعليم اجيال ومستقبل الوطن .

شملت فقرات الحفل عروضا استعراضية من مجموعة من مواهب مصر تحت اشراف الدكتورة منال محروس ومشاركة بعض الاغاني الوطنية للمطرب والملحن محمد العلايلي .

واختتم الحفل بكلمة اللواء احمد المنصوري بطل من ابطال حرب اكتوبر المجيد و قال اللواء طيار أحمد المنصورى، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إنه يفتخر بوصفه بـ«الطيار المجنون»، متابعا: «أفتخر بأنى مجنون بحب مصر وطلعت جنانى على إسرائيل في حرب أكتوبر. وحث الطلاب خلال كلمتة علي اخد العبرة والعظة من الاحداث والتضحيات التي بذلها الابطال لرفع اسم مصر عالية وعبر عن سعادته لزيارته لكيلة التربية بجامعة مدينة السادات .