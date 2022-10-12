رئيس جامعة الإسكندرية يجدد تعيين وكلاء بكليتى الصيدلة والتربية الرياضية بنات

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قرارات تجديد تعيين الدكتورة هالة مصطفى عبد الغنى حموده ـ الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.



كما شمل القرار بتجديد تعيين الدكتورة سماح أحمد صلاح الدين ـ الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.



يذكر ان هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد الزغبى، مدرس التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ويعمل حاليا مدرسا بمستشفى بريجهام- المستشفى التعليمى لكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية- لفوز مشروعه البحثى، بجائزة BRIght Futures Prize 2022.

من قبل لجنة علمية متخصصة من أساتذة الطب جامعة هارفارد، ليكون أول عالم مصرى يفوز بهذه الجائزة من كلية الطب جامعة هارفارد، ويدخل مشروعه البحثى ضمن أفضل ثلاثة مشاريع بحثية لهذا العام.



اعتمد اختيار المشروع الفائز Nano-Engineering Turns Cancer Cell Friends into Foes فى المرحلة النهائية على التصويت المجتمعي من كل أنحاء العالم، واستمر لمدة أسبوعين وحصد المشروع أعلى تصويت لتمويل تنفيذ البحث.

يتكون الفريق البحثى للمشروع من الدكتور أحمد الزغبى، والبروفيسور محمود نصر (مصرى امريكى) الأستاذ المساعد بمستشفى بريجهام كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، والبروفيسور لوك لى أستاذ الهندسة الطبية بمستشفى بريجهام، والبروفيسور سولدانو فيرونى أستاذ الأورام والمناعة، والبروفيسور كريستينا فيرونى أستاذة جراحة أورام البنكرياس بمستشفى ماساتشوستس بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية.

وأوضح الدكتور الزغبي أن فكرة البحث تتلخص فى استهداف نوع من الخلايا الليفية التى تغلف وتحمي خلايا سرطان البنكرياس وتعمل كحاجز يمنع وصول العلاجات التقليدية لها، مشيراً إلى أن التقنية الجديدة للبحث تستخدم جسيمات نانومترية تقوم بعمل برمجة جينية لهذه الخلايا لتجعلها تقتل الخلايا السرطانية بدلاً من حمايتها وذلك من خلال تحفيز الخلايا الليفية لتصنيع اكسوزومات قاتلة للخلايا السرطانية، وأشار الدكتور الزغبي إلى أن هناك فريق بحثي متكامل من كافة التخصصات لإتمام المشروع البحثى.