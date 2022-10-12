رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر السنوى لأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط بقسم أمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة والذى يُعد أحد الأقسام الطبية الهامة والحيوية والتى تهتم وتتفاعل مع كثير من الأمراض الشائعة ومع قاعدة عريضة من المصريين من مختلف الشرائح العمرية والتى تختلف وتتنوع درجة حدتها، مُعرباً عن تقديره للعمل والجهد المبذول من الأطباء المختصين فى هذا المجال من أجل مواكبة الجديد فى شتى مناحى الخدمة التشخيصية والعلاجية والتى توصل إليها العلماء من مختلف دول العالم وذلك بما يهدف إلى تحقيق نسب أعلى فى الشفاء ومجابهة الأمراض المعدية وسريعة الإنتشار.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح أعمال المؤتمر السنوى لقسم أمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتورة إيمان رياض رئيس قسم أمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتورة داليا عبد العزيز سكرتير عام المؤتمر، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فضلاً عن كوكبة متميزة من العلماء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات .

وخلال الافتتاح أعربت الدكتورة مها غانم عن فخرها بمشاركتها فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، مشيرةً إلي الجهود المبذولة من جميع القائمين علي إنجاح المؤتمر في نشر الوعي لدي أفراد المجتمع من أجل تقديم أفضل رعاية للمواطنين، مثمنةً علي دور القسم في إثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وإتاحة الفرصة لكافة المشاركين في المؤتمر من مختلف المحافظات من تبادل الرؤى والأفكار ونقل الخبرات والمعارف.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولي بالعمل المتواصل والجهد الدءوب لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وجهود كوادره البشرية في مواكبة كل ما هو جديد وأحدث التقنيات والمستجدات العلمية التي تساهم في الإرتقاء بمستوي المنظومة الطبية وتعاونه المثُمر مع مختلف الأقسام الطبية الأخري ودوره المتميز فى خدمة المرضى ورعايتهم صحياً علي نحو أمثل.

فيما أكد الدكتور علاء عطية على تميز قسم أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب بالجامعة والذي يحقق رسالة الجامعة في صنع المعرفة ونشرها عن طريق المؤتمرات والندوات وورش العمل وهو ما يُعد مجهوداً متميزاً يقوم به إلى جانب تنفيذه لإستراتيجية الجامعة الهادفة إلى خدمة المجتمع عن طريق التعاون مع مختلف الهيئات والمستشفيات الجامعية , مشيداً بدور قيادات الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة منتسبيها .

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد زين علي أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات الرائدة التي تُسهم في تحقيق التواصل المثُمر والتعاون العلمي المتميز القائم علي التخصصية في العمل, وهو ما يأتي انطلاقًا من وعى الجامعة وسياستها بالتعاون مع وزارة الصحة التي تحرص علي تبنّي كل ما هو جديد في المجالات الطبية المختلفة والإرتقاء بالمستوي الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية علي نحو واسع , وهو ما يمثل بدوره حافزاً للمزيد من الجهد والعمل المتواصل للحفاظ على هذا المستوى المتميز وتطويره لمواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية .

كما أعرب الدكتور ضياء عبد الحميد عن فخره بحضوره وسط كوكبة متميزة من العلماء أبناء جامعة أسيوط فضلاً عن السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف المحافظات، مشيداً بدور القسم في تحقيق السبق في تبني الموضوعات العلمية المتميزة ومواكبة كل ما هو جديد في أمراض الجلدية والتناسلية، مثمناً علي مجهودات كافة القائمين علي إنجاح هذا المؤتمر، متمنياً للمشاركين التوفيق والسداد .

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة إيمان رياض أن المؤتمر يهدف الي مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في مجال الأمراض الجلدية وأمراض الذكورة، مشيرةً أن المؤتمر يتناول عدداً من الموضوعات الهامة التي تواجه مرضي الجلد وأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الليزر، موجهةً الشكر لقيادات الجامعة لمجهوداتهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل لكلية الطب بصفةً عامة ولقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بصفة خاصة.

وحول تفاصيل المؤتمر كشفت الدكتورة داليا عبد العزيز أن المؤتمر يتضمن 11 جلسة علمية تمتد علي مدار يومين تناقش العديد من المحاضرات العلمية المتميزة منها التصبغات الجلدية ومرض البهاق، البهاق في الأطفال، الثعلبة، الصدفية أثناء الحمل، كل ما هو جديد في علاج الشعر، باثولوجيا الجلد، الجديد في علاج الصلع الوراثى، علاج الإكزيما.