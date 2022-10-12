اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:25 م
أكرم القصاص
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رئيس بورسعيد الجديدة: أنهينا 98% من الإسكان الاجتماعى وتخصيص وحدات لـ3 آلاف مواطن

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:18 م
رئيس بورسعيد الجديدة: أنهينا 98% من الإسكان الاجتماعى وتخصيص وحدات لـ3 آلاف مواطن رئيس بورسعيد الجديدة
محمد شعلان

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أكد اللواء مجدى حسين، رئيس جهاز مدينة بور سعيد الجديدة، انهاء 98% من مشروع الاسكان الاجتماعي في المدينة وبدأوا في تخصيص الوحدات للسكان، مفيدا بأن حوالي 3 آلاف مواطن تم تخصيص الوحدات لهم وجاري تخصيص الاسكان لباقي المواطنين.
 
وأوضح اللواء مجدى حسين، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن مشروع الاسكان الاجتماعي في بور سعيد الجديدة توجد به جميع الخدمات من مسجد ومركز طبي وحضانة وسوق تجاري، إضافة إلى نادي اجتماعي ومركزين للخدمات، وقسم شرطة ومطافي.
 
وتابع: "كل هذه الخدمات لخدمة سكان منطقة الاسكان الاجتماعي 202 فدان"، مؤكدا أن موقع مدينة بور سعيد الجديدة قريب من المنطقة الاقتصادية وهذه المدينة ستخدم على المنطقة الاقتصادية في جميع النواحي.

بور سعيد الجديدة

الاسكان الاجتماعي

رئيس جهاز بور سعيد الجديدة

سيناء



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