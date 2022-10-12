حياة كريمة ببنى سويف.. قطعتا أرض لإنشاء وحدة صحية ومدرسة لخدمة عزب جزر النيل

أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها داخل مركزى ببا وناصر.

وأوضح مدحت صلاح لـ"اليوم السابع" أنه تم أعمال الرفع المساحى ومعاينة الموقع المقترح لإنشاء وحدة صحية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة على مساحة 1200م كما تم معاينة قطعة الأرض المقترحة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى لخدمة مجموعة من العزب بجزر وسط النيل والتابعة لمجلس قروى سدس، حيث تم التنسيق مع الأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.