اليوم السابع
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حبس صاحب شركة 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بإمبابة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:33 ص
حبس صاحب شركة 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بإمبابة بناء عقارات _ ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس صاحب شركة عقارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، فى منطقة إمبابة، وذكروا أنه استولى منهم على مبالغ مالية، بحجة حجز شقق سكنية لهم، إلا أنه احتال عليهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


جرائم النصب

امن الجيزة

النيابة العامه

العقارات



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