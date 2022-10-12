اليوم السابع
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"حالة عود".. حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية غدا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:33 م
"حالة عود".. حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية غدا مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لفريق: حالة عود، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 13 أكتوبر على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

جدير بالذكر أن مايكل أنسي مؤسس حالة عود هو عازف عود مصري خريج بيت العود العربي بالقاهرة، شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية في العديد من المسارح في مختلف أنحاء الجمهورية وأيضاً في حفلات بالخارج، أطلق عام 2019 مشروعه الموسيقى "حالة عود" وفيه يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.



 


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

حال عود

حفلات موسيقية



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