"حالة عود".. حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لفريق: حالة عود، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 13 أكتوبر على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.



جدير بالذكر أن مايكل أنسي مؤسس حالة عود هو عازف عود مصري خريج بيت العود العربي بالقاهرة، شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية في العديد من المسارح في مختلف أنحاء الجمهورية وأيضاً في حفلات بالخارج، أطلق عام 2019 مشروعه الموسيقى "حالة عود" وفيه يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.







