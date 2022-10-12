"حالة عود".. حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية غدا

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لفريق: حالة عود، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 13 أكتوبر على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.
جدير بالذكر أن مايكل أنسي مؤسس حالة عود هو عازف عود مصري خريج بيت العود العربي بالقاهرة، شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية في العديد من المسارح في مختلف أنحاء الجمهورية وأيضاً في حفلات بالخارج، أطلق عام 2019 مشروعه الموسيقى "حالة عود" وفيه يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.
"حالة عود".. حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية غداالأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:33 م
مكتبة الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لفريق: حالة عود، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 13 أكتوبر على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.
الموضوعات المتعلقة
فيديو وصور.. مكتبة الإسكندرية تعرض معجم "أحمد باشا كمال" فى اللغة المصرية القديمةالإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:34 م
مصطفى العبادي.. جوجل يحتفى بمؤرخ مصرى صاحب فكرة إعادة مكتبة الإسكندريةالإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:29 ص
وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن برنامج المتطوعين بمؤتمر المناخ COP27 من مكتبة الإسكندريةالسبت، 08 أكتوبر 2022 02:10 م
الأحد.. استعادة قناة السويس في محاضرة بمكتبة الإسكندريةالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:51 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة