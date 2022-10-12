جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات لتهريب مخدرات وهواتف وسبائك ذهبية.. صور

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الادارة من ضبط 3 محاولات لتهريب أقراص مخدرة وهواتف محمولة وسبائك ذهبية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة1960 والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة علي طائرة الخطوط السعودية اشتبه أحمد حمدي محمد الجوادي مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسيه أثناء محاولتها الخروج من اللجنة الجمركية .

وتم تمرير امتعتها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أنور علي محمود مأمورالفحص ومحمد عبد المنعم صالح مدير الاداره فأفادا بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة.

وبالعرض على صبحي ربيع جابر مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من سامي نبيل وأميرمحمود وأحمد محمد فتحي مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد محمود البسيوني مديرالحركة لتفتيش حقائب الراكبة وتكليف هبه مصطفي مأمور جمرك بتفتيش الراكبة تفتيشا ذاتيا فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة بين طيات الملابس داخل حقائبها وبتفتيشها ذاتيا تبين وجود سبيكتين من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من الذهب .

وفي المحاولة الثانية واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبة أمير محمود أحمد مأمور الجمرك في أحد الركاب .

وتم تشكيل لجنة من ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة وسامي نبيل وأحمد خيري مأموريالجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود سلسله بها دلايه بفتحها تبينأن بداخلها 2 سبيكة جميعهم من معدن أصفر يشتبه أن يكون من الذهب .

وفى المحاولة الثالثة وبناءً على إخبارية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي تم ضبط 500 كبسولة يشتبه أن تكون من عقار الترامادول المخدر بحوزة أحد الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة الخطوط الجوية القطرية .

وقام بتنفيذ الإخبارية عمرو عطيه الدسوقي مدير الحركة وابتهال مصطفي مأمور الجمرك.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذالإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .