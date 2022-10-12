جراحة ميكروسكوبية بمستشفيات قنا الجامعية تنجع في إعادة طرف مبتور لمصاب في حادث قطار

قنا - صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية من المساهمة في انقاذ مصاب حادث قطار تعرض لبتر في ساعده الأيمن واجراء جراحة ميكروسكوبية ناجحة أعادت له الذراع المبتورة.

وأضاف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات قنا الجامعية تساهم في حوادث الطرق والمواصلات حيث بلغ عدد المرضي الذين تم استقبالهم بقسم الطوارئ والإصابات خلال النصف الأول من العام الحالي 85790 حالة.

وأضاف الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية ورئيس الفريق الطبي المعالج أنه فور استقبال المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاماً تم اتباع جميع الإجراءات الطبية وعمل الفحوصات والكشوفات الطبية لتحديد أفضل طرق العلاج.

وأشار الدكتور سيد عبد الحميد، رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا والمستشفيات الجامعية، إلي أنه تم على الفور تحضير الطرف المبتور للزراعة ومن ثم البدء في توصيل الطرف بدء بتثبيت العظام وإصلاح كامل للأوتار والأوعية الدموية والأعصاب بواسطة الجراحة الميكروسكوبية حيث استمرت الجراحة لمدة 8 ساعات متواصلة والمريض الآن بحالة جيدة تحت المتابعة الطبية المستمرة بقسم جراحة العظام.

الجدير بالذكر ان الفريق الطبي ضم الدكتور حسام أحمد عطية، مدرس جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بطب قنا، والطبيب علاء مصطفى مدرس مساعد جراحة العظام، والطبيب بقطر خليل والطبيب محمد سمير، الأطباء المقيمين بالقسم والدكتور أحمد إسماعيل، مدرس التخدير والعناية المركزة والطبيب جرجس عادل، والطبيب محمود عبد الناصر من قسم التخدير وطاقم التمريض المكون من جمال عبد الرحيم وأحمد عبده ورغدة محمد السيد وأحمد عبد الرحيم ومصطفى همام وإسلام محمد أمين.