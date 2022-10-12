جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية لمؤسسة "حياة كريمة"

كفر الشيخ محمد سليمان

استضافت جامعة كفرالشيخ فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة "حياة كريمة " اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات" بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للأنشطة الطلابية وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وحضور طلابى.

يأتي ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

بدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، إسلام عبد السميع جبر، منسق عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور أحمد سليم، عضو المؤسسة، وخالد جمال، مدير القطاع التنفيذي للمؤسسة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موضحين أن عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن، و أنها تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف ممثلو مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تشمل أيضًا محور الأبنية التعليمية، وتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، فضلًا عن محور إقامة "سكن كريم"، ومحور الخدمات الصحية، ومحور التدخلات الاجتماعية، وكذلك توفير برامج توعية وتأهيل بما يتناسب مع طبيعة محافظة ومركز وقرية، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار المبادرة التي أطلقها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث والعالم لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً بأن هناك مشاركة إيجابية من من أساتذة وطلاب الجامعة في مبادرة حياة كريمة، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة تشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابي على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل، وقال أن الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا و نتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل، مرحباً بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات.

وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي، مؤكداً أن هناك أنشطة تدريبية متنوعة تقدمها مؤسسة حياة كريمة من بينها، التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأنشطة تدريبية توعوية للشباب من أجل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والمجتمع وخصوصا، فئة الشباب، وهناك خطة متنوعة للأنشطة من خلال مجموعات عمل، تتضمن التدريب والتطوير والتوعية.

ووجه نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعال الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى وإتاحة الفرصة للطلاب لكي يتعرفوا على حجم التطور والإنجاز، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلاً عن التدريب والتأهيل والتثقيف عبر الندوات التوعوية التي تستهدف في الأساس تأهيل الإنسان وتنمية قدراته.