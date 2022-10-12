جامعة حلوان الأهلية تخصص رابطا للتواصل مع طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال

كتب محمد صبحى

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بالجامعة رابط مخصص لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال ب جامعة حلوان الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفي إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب.

ويمكن لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهم:

http://app2.helwan.edu.eg/hnu/HCBA

وتستعد وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية لإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة لتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.