جامعة السادات تدشن قافلة طبية بقرية "مسجد الخضر" بالمنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الأربعاء الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافلة طبية تخصصية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "مسجد الخضر" مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية إحتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأشار المهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تركت أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها القوافل الطبية المتخصصة لجامعة السادات، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 267 حالة، منها أطفال 50 حالة، وعظام 80 حالة، وجلدية 50 حالة، وتحاليل 37 حالة، وباطنة 50 حالة.