جامعة الإسكندرية تنظم "معرض الكتاب والفنون التشكيلية" 15 أكتوبر الجارى

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية معرض "الكتاب والفنون التشكيلية" الذى سيقام فى كلية التربية الرياضية بنين بأبوقير فى الفترة من 15 إلى 20 اكتوبر الجارى.



ويضم المعرض عددًا كبيرًا من اللوحات الفنية والتشكيلية للطلاب بالإضافة إلى معرض يضم عدد كبير من الكتب المختلفة فى كافة المجالات.



ويقام المعرض تحت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين والدكتور محمد كمال موسى وكيل كلية التربية الرياضية بنين للدراسات العليا والبحوث.







