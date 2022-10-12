جامعة الأقصر تبحث تسكين الطلاب أصحاب الحالات الصعبة والملحة بالمدن الجامعية

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 /2023م، حيث وافق المجلس على تسكين الطلبة والطالبات من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي لكنهم في حاجة ماسة للسكن.

كما أوصى مجلس إدارة المدن الجامعية، خلال الإجتماع بتسكين الطلبة الذكور القدامى "مقيمين العام السابق" والحاصلين على تقدير(جيد) جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بطيبة.

كما شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الذي ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت مناقشة مساهمة طلاب الجامعات بأوراق بحثية تناقش مشكلات مجتمعاتهم، وإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تقدمت بعدد من الأبحاث أعدها طلاب بكليات الجامعة وتخدم قضايا المجتمع، كما شهدت الجلسة مناقشة المقترح النهائي للجداول الزمنية ببرامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب بكافة التحديات التي تواجه الوطن والأنشطة الطلابية، وبدء تفعيل نظام إدارة التعليم "LMS " Thinqi بالجامعات.