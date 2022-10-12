"تويتر" تراجع سياسات الحظر الدائم.. وفاينانشيال تايمز: عودة ترامب غير واردة

كتبت نهال ابو السعود

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن تويتر بدأ مراجعة سياساته المتعلقة بالتعليق الدائم للحسابات على المنصة مع تقديم إجراءات أقل قسوة.

ووفقا للتقرير، فإن أي تغيير في سياسة "تويتر"، بمجرد إدخاله، لن ينص على إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأن رفع الحظر عن التحريض على العنف ليس قيد المناقشة.

وتأتي المراجعة التي استمرت شهورا، ولم تقدم أي نتائج بعد، في الوقت الذي تم فيه حظر حساب "تويتر" لمغني الراب الأمريكي، كاني ويست، بعد نشر تغريدة "معادية للسامية" يوم السبت، وفقًا للصحيفة.

وتوصل إيلون ماسك إلى اتفاق مع "تويتر" بشأن الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار في أواخر أبريل

و قال ماسك في وقت لاحق إنه يود إحداث ثورة في دور "تويتر" في النقاش العام ، لأن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

وفي مقابلة مع الفاينانشيال تايمز في وقت سابق أشار ماسك إلى أنه يجد أن التعبير عن نفسه على تويتر أمر علاجي غامض وأن المنصة هي وسيلة لإيصال رسائله إلى الجمهور، وقال أغنى رجل في العالم: "ألعب دور الأحمق على تويتر وكثيراً ما أطلق النار على قدمي وأسبب لنفسي كل أنواع المشاكل".