توعية سيدات سوهاج بكيفية ترشيد استهلاك المياه

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة عمل لتعليم المبادي الاولية فى السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك والتى شارك فيها سيدات جمعية الغريزات بمركز المراغة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تدريب السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية وتوعية المشاركين بكيفية تركيب القطع الموفرة بجميع الادوات الصحية بالمنزل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت شركة مياه سوهاج فى القافلة الصحية التى نظمتها ادارة القوافل الصحية بمدير الصحة بقرية الكوامل بحرى بمركز المنشاة لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتضمنت الندوات التعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.