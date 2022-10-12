"تموين الإسكندرية" تحبط محاولة تهريب زيت تموينى إلى السوق السوداء

الإسكندرية جاكلين منير

شن مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بشن حملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط تروسكيل محمل بـ70 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم عبوة الكرتونة الواحدة 12 زجاجة زنة الزجاجة الواحده 800 مللى بإجمالي 840 زجاجة زيت طعام غير مصرح يتداوله خارج المنظومة التموينية وتهريبه لبيعه فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.