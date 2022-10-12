تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان "استخدام بدائل الأقماح"

كتبت أسماء نصار

‏نظم تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان "استخدام بدائل الأقماح لإنتاج منتجات المخابز" بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ ‏ للباحثين و الهيئة البحثية المعاونة والكادر العام بالمحطة تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد .

وأكد "عرفات" أن البرنامج التدريبى يهدف الى التعرف على المساحة المنزرعة من الأقماح فى مصر وأفضل الأصناف والإنتاجية، والتركيب التشريحى لحبة القمح والعمليات التكنولوجية التى تجرى عليها، واتقان الأسس العلميه التى تبنى عليها عمليات الخلط باستخدام البدائل المختلفة من محاصيل الحبوب بتقنية تحليلات السطح لإستخراج المعادله المثلى للخلط، والكيفية المثلى لإستخدام الشعير العارى كبديل للقمح فى انتاج المخبوزات الغذائية لتقليل استخدام القمح.

وتضمن التدريب تحديد محسنات الخبيز المناسبة عند استخدام بدائل الأقماح و كيفية مراقبة جودة منتجات الخبيز فى مصانع الأغذية وتحديد بدائل الأقماح التى يمكن استخدامها فى صناعة الكيك.

ويتضمن البرنامج العديد من الموضوعات الحيوية مثل التركيب الكيماوى لحبة القمح و العمليات التكنولوجية التى تجرى على حبة القمح و التعرف على الفاقد من القمح أثناء التخزين و الشعير وإستخداماته كبديل للأقماح و منتجات المخابز كأغذية وظيفية و محسنات ومبيضات الخبيز ومحاذير استخدامها و مراقبة جودة المخبوزات الغذائية بمصانع الإغذية و إستخدام برامج تحليلات السطح RSM لتحديد المعادلة المثلي لخلط بدائل الأقماح و إستخدام بدائل الأقماح فى انتاج الخبز والكيك.